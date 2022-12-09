المطران عطا الله حنا يستقبل وفدًا كنسيًا من أمريكا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من الولايات المتحدة ضم عددا من ممثلي الكنائس في أمريكا بأنه من المخجل والمؤسف والمحزن ان تتعرض الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الشرعية وهي الكنيسة الأكبر في أوكرانيا اأن تتعرض لهذا الاضطهاد الديني وأن يتم التنكيل بأساقفتها وآباءها ورؤساء أديارها.



وتابع: «المؤسف ليس فقط أن يقوم النظام الحاكم حاليا في كييف بهذه الجرائم بل المحزن هذا الصمت المريب والمعيب الذي نشهده أمام هذه التجاوزات فالعالم بأسره يتحدث عن المحنة الأوكرانية وعن الحرب القائمة هناك ونتمنى أن تتوقف وتنتهي بأسرع وقت ممكن، أما مسألة التعدي والاضطهاد الغير مسبوق الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية القانونية والشرعية في أوكرانيا فلا نرى أن هنالك من يتحدث عن هذا ويبرز هذه المعاناة وهذا الاستهداف الذي نعتقد بأنه استهداف للكنيسة الأرثوذكسية كلها».

وتابع: «لا يمكننا أن نبقى صامتين متفرجين أمام استهداف الكنيسة الأرثوذكسية الشرعية في أوكرانيا ويرأسها سيادة المتروبوليت اونوفريوس المعروف بتواضعه وروحانيته وصمته وما يقوم به من مبادرات انسانية من اجل مساعدة ضحايا هذه الحرب المروعة، ونناشد الكنائس المسيحية في العالم بضرورة ان تتدخل لوقف هذا الاضطهاد الذي تتعرض له الكنيسة الارثوذكسية الشرعية في اوكرانيا فلا يجوز الصمت امام هذا الاستهداف والاضطهاد الذي يقوم به النظام المشبوه الذي يحكم حاليا في كييف ونحن نحمل مسؤولية هذا الاضطهاد الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا ليس فقط لحكام كييف بل لكل من يؤازرنهم ويدعمونهم ماليا ويمدونهم بالسلاح»، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الشرعية في أوكرانيا هي الكنيسة الأرثوذكسية التي نعترف بها ولا نعترف ولا نتعاطى مع أي كيان غير شرعي وغير قانوني أوجده البعض خدمة للأجندات المعادية للكنيسة الأرثوذكسية.