السودان: البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولي التي تستضيفها الرياض غداً الجمعة، بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وبحسب بيان مجلس السيادة السوداني، كان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من الوزراء.

هذا، وتبحث القمة الصينية العربية أزمة الطاقة، والغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، وإيجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة "التنمية العالمية"، التي أطلقها الرئيس الصيني بعد مبادرة "الحزام والطريق".

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وفي وقت سابق، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.