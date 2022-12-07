صراع أندية إنجليزية على المغربى سفيان أمرابط

كشف محمد سنيوح، وكيل أعمال المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، عن تلقيه عروضا كثيرة لضم اللاعب الفترة المقبلة.

وقال سنيوح في تصريحات لفابريزو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، إنه تلقى العديد من العروض من الدوري الإنجليزي لسفيان، العالم كله شاهد أن مرابط أفضل لاعب وسط في البطولة".

وأضاف: “سفيان لاعب محترف للغاية وتركيزه الكلي مع المغرب حاليًا في كأس العالم”.

وساهم سفيان أمرابط في تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي مونديال قطر بعد الفوز على إسبانيا، أمس، بركلات الترجيح.

أمرابط صاحب الـ 26 عامًا وشقيق أسطورة وقائد الفريق السابق نور الدين أمرابط، يلعب موسمه الثالث مع فيورنتينا الإيطالي.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر

ونستعرض تباعًا المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر:

– منتخب هولندا على حساب أمريكا

– منتخب الأرجنتين على حساب أستراليا

– منتخب فرنسا على حساب بولندا

– منتخب إنجلترا على حساب السنغال

– منتخب كرواتيا على حساب اليابان

– منتخب البرازيل على حساب كوريا الجنوبية

– منتخب المغرب على حساب إسبانيا بركلات الترجيح

– منتخب البرتغال على حساب سويسرا

مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022

ونستعرض تباعًا مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022

– البرازيل ضد كرواتيا

تُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 9 ديسمبر

– الأرجنتين ضد هولندا

تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 9 ديسمبر.

– البرتغال ضد المغرب

تُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 9 ديسمبر

– إنجلترا ضد فرنسا

تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 9 ديسمبر

وتُقام مباراتا دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022، يومي 13، و14 ديسمبر المقبلين، على أن تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت 17 ديسمبر.

أما مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، فتقام يوم الأحد 18 ديسمبر المقبل.