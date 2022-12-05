الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع عيار 21.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2022

الذهب
الذهب

ارتفاعات قياسية تسجلها أسعار الذهب يوميًا نتيجة الإقبال على الشراء كما أوضح مستشار وزير التموين لشئون الذهب ناجي فرج ، وسجل الذهب عيار 21 سعر قياسي جديد وصل فيه سعر الجرام إلى 1800 جنيه مصري للشراء دون ثمن المصنعية.

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين

وارتفعت كافة عيارات الذهب فتجاوز عيار 18 مستوى 1500 جنيه للمرة الأولى في تاريخه ، كما تجاوز سعر الجنيه الذهب 14 ألف جنيه، وتعرض الدستور آخر تحديث لسعر الذهب اليوم .

أسعار الذهب تحديث لحظي 

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة وجاء سعرها في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : بيع 2,000 جنيه شراء 2,057 جنيه

الذهب عيار 22: بيع 1,833 جنيه شراء 1,886 جنيه

الذهب عيار 21: بيع 1,750 جنيه شراء 1,800 جنيه

الذهب عيار 18 : بيع 1,500 جنيه شراء 1,543 جنيه

الذهب عيار 14: بيع 1,167 جنيه شراء 1,200 جنيه

الذهب عيار 12: بيع 1,000 جنيه شراء 1,029 جنيه

سعر أونصة الذهب : بيع 62,200 جنيه شراء 63,977 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب : بيع 14,000 جنيه شراء 14,400 جنيه

بلغ سعر كيلو الذهب : بيع 2,000,000 جنيه شراء 2,057,143 جنيه

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وكان مستشار وزير التموين لشئون الذهب ناجي فرج  قد قال في تصريحات إعلامية أن ارتفاع أسعار الذهب يعود لعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي، مضيفًا  أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار قائلا: " أنصح المواطنين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث في الوقت الحالي لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,422 جنيه$57.89
سعر الذهب عيار 221,303 جنيه$53.07
اسعار الذهب عيار 211,244 جنيه$50.66
اسعار الذهب عيار 181,066 جنيه$43.42
سعر الذهب عيار 14829.48 جنيه$33.77
سعر الذهب عيار 12710.98 جنيه$28.95
سعر الذهب عيار 9533.23 جنيه$21.71
اسعار أوقية الذهب44,223 جنيه$1,800
اسعار جنيه الذهب9,954 جنيه$405.24
اسعار كيلو الذهب1,421,951 جنيه$57,891

 

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

الذهب سعر الجنية الذهب عيار 21 عيار 18 كيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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