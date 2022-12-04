محافظ بورسعيد يناقش خطوات إنشاء محطة معالجة صرف صناعي (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لبحث الخطوات التنسيقية للبدء في إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد وشركة Hydro Industries إحدى الشركات الإنجليزية والسعودية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء عصمت عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة البدء في تنفيذ المحطة، وأهم الجوانب المتعلقة بالمشروع، وكذا المدة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، لافتا أن محطة الصرف الصناعي الجديدة تأتي تماشيا مع التطورات التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي.

أكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل والتنسيق بين الجانب المصري والجانبين الانجليزي والسعودي في هذا الشأن، لتنفيذ عمل على درجة عالية من الكفاءة، ولفت المحافظ أن المشروع يتمثل في بناء محطات صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرا وسيتم الاعتماد على أفضل الأنظمة التكنولوجية الخاصة بهذا المجال وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا التي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة، مؤكدا تقديم الدعم لسرعة تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.

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