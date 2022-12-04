عرض فيلم «الباب الأخضر» للراحل أسامة أنور عكاشة عبر «WATCH IT»

أعلنت منصة “WATCH IT”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرضها حصريا ولأول مرة، فيلم "الباب الأخضر"، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وذلك خلال الشهر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة “WATCH IT”، البوستر الدعائي للفيلم، الذي يحتوي كل أبطال العمل، وعقلت عليه، قريبا خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما نشر المخرج رؤوف عبد العزيز، بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه، قائلًا: "فيلم الباب الأخضر، رائعة الكاتب الكبير: أسامة أنور عكاشه، قريبًا على منصة watch it".

يشار إلى أن فيلم فيلم "الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدى الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس codex، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.