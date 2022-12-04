اليوم.. ختام بطولة الجمهورية للسامبو بمشاركة 300 لاعب

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن نجاح ختام بطولة الجمهورية للسامبو التي أقيمت في استاد القاهرة بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.

وأَضاف صبيح، أن بطولة الجمهورية للسامبو تأتي ضمن سلسلة نشاط لجنة السامبو التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج ضمن خطة الانتشار التي يتم تنفيذها على مدار الفترة الماضية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن البطولة أفرزت عن عديد من اللاعبين واللاعبات المتميزات في رياضة السامبو الأمر الذي يفيد في تجديد دماء المنتخب الوطني للسامبو بعناصر متميزة من اللاعبين واللاعبات.

من جانبه، قالت مريم يحيى رئيسة اللجنة العليا للسامبو بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن البطولة تعد تجهيز لاختيار عناصر المنتخب للمشاركة في البطولة العربية للسامبو التي تقام في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري في استاد القاهرة بمشاركة 9 دول.

والسامبو يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مصر حصلت مؤخرا على حق استضافة بطولة العالم للسامبو في نسخة عام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب الدول لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام الذي يقام لأول مرة على أرض مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم.

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن نجاح ختام بطولة الجمهورية للسامبو التي أقيمت في استاد القاهرة بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.