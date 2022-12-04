الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

داعش يتبنى هجوما استهدف السفير الباكستانى فى كابول

داعش
داعش

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية في كابول، ووصفته إسلام آباد بأنه "محاولة اغتيال".

وأصيب حارس أمني بإطلاق نار الجمعة على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي بيان نقله موقع "سايت" المتخصص في مراقبة الجماعات الجهادية، قال فرع ولاية خراسان التابع لـ"داعش" إنه "هاجم السفير الباكستاني المرتدّ وحراسه".

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف بما وصفه بأنه "محاولة اغتيال" استهدفت رئيس البعثة الباكستانية، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.

وقال متحدث باسم شرطة كابول إنه قُبض على أحد المشتبه فيهم وإن سلاحين خفيفين صودِرا بعد أن دهمت قوات الأمن مبنى مجاورا.

ورغم أن باكستان لم تعترف رسميا بحكومة طالبان، فقد أبقت سفارتها مفتوحة بعد عودة الإسلاميين إلى الحكم في أغسطس 2021.

وقال مسؤول في السفارة الباكستانية إن عيارات نارية أطلِقت بعد الظهر من الجدار الخارجي للسفارة، مشيرا إلى أن "السفير وجميع أفراد البعثة الآخرين بخير".

وندد متحدث باسم الخارجية الأفغانية بشدة بهذا "الهجوم الفاشل".

وقال في بيان إن "الإمارة الاسلامية لن تسمح أبدا لعناصر خبيثة بتهديد أمن البعثات الدبلوماسية في كابول".

وأضاف "الوكالات الأمنية ستجري تحقيقا جديا في هذه الواقعة. وبعد كشف المنفّذين، سيعاقبون حسب القانون".

وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بتسهيل نشاط حركة طالبان الباكستانية وبالسماح لها بالتخطيط لهجماتها انطلاقا من الأراضي الافغانية، الأمر الذي تواظب كابول على نفيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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