السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طارق فهمى: زيارة العاهل الأردني للقاهرة مهمة وتعكس نموذج جيد للعلاقات العربية

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردنى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، تناولًا مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية. 

وتوافق الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين.

وفى هذا الإطار كان لـ"الدستور" لقاء مع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، للتعرف على أهمية تلك الزيارة.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتأكيد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهمة جدًا وذلك لجملة من الاعتبارات، جزء منها متعلق بالعلاقات الثنائية وتنميتها وتطويرها، ووجود لجنة مشتركة هى اللجنة الأردنية المصرية، ومجلس العمل المشترك بهدف التبادل التجارى وتنمية العلاقات فى مستواها الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأساس فى تقديرى هو الإقليم والأهم هي قضايا الإقليم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخاصة لأن زيارة الملك الأردني تأتي في وقت حرج للغاية، في ظل توتر الأوضاع في مدن الضفة الغربية "جنين ونابلس والقدس"، موضحًا أن الأردن هي المسؤولة والمشرفة على المقدسات الدينية بمقتدى اتفاق ثلاثي موقع بين فلسطين، الأردن، وإسرائيل، وبالتالي أساس الحكم الأردني الحكم الهاشمي قائم على شرعية وخدمة المقدسات الإسلامية.

فهمي: مصر أرادت توجيه رسالة مفاداها هو وجودها في الملف الفلسطيني بكل تطوراته

وأوضح فهمي، أن هناك رسالة أرادت مصر والأردن أن توجهها وهي وجودها في الملف الفلسطيني بكل تطوراته بالإضافة إلى القضايا الإقليمية كأمن الخليج وأمن المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط والتفاعلات في الملف السوري، اليمني، والعراقي.

وتابع فهمي: "في تقديري الملف الأكثر أهمية بجانب القضية الفلسطينية، هو ملف التحالف الثلاثي المصري العراقي الأردني، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاءات تضم القادة الثلاث في الفترة المقبلة، فهناك حرص على تنمية وتطوير هذا التحالف الثلاثي ليكون تحالف مستقر مفتوحًا لكل الدول أساسه القواعد المشتركة والمصالح المتبادلة بين كل القادة".

وشدد فهمي على أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للقاهرة مهمة جدًا وتعكس نموذج جيدًا للعلاقات العربية العربية في أفضل صورها بين عمان والقاهرة.

زيارة الملك عبدالله مصر اللجنة الأردنية المصرية القضية الفلسطينية الملك الاردني الشرق الأوسط

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