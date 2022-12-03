السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بدعم البنانيين واللاجئين الأكثر ضعفًا في لبنان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بمواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً في لبنان في وقت تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية.

جاءت تصريحات “غراندي” خلال بيان نشرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان في ختام زيارة للمسؤول الأممي إلى لبنان استمرت 3 أيام.

وتعهد “غراندي” بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة.

وتابع المسؤول الأممي "أناشد المجتمع الدولي بقوّة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب ألا يُخفض الدعم المُقدم للبنان، سواء لدعم اللبنانيين الذين هم بحاجة إليه، أو لمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافوهم بسخاء لسنوات عديدة يجب علينا ألا نلين وألا نيأس. يجب علينا الوقوف مع لبنان".

غراندي: لبنان يمر بأحد أصعب مراحله

وأكد غراندي أن لبنان يمر بأحد أصعب مراحله، وفي وقت يستمر فيه باستضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم، اللبنانيون واللاجئون يعانون على حد سواء بشكل كبير بسبب الأزمات المتعدّدة، الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم إلى هاوية الفقر كل يوم.

كما أعرب غراندي عن تقديره لالتزام لبنان المستمر بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين، قائلا "إن حكومة لبنان جددت نداءها العاجل من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان وأنا من جهتي أكدت مجددا على التزام المفوضية بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق ذلك بالرغم من الوضع الصعب والمعقد".

والتقى غراندي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار أحد مخيمات اللاجئين في بيروت.

ويمر لبنان فى الفترة الحالية بتردي الأوضاع الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الدولار، مع شغور منصب الرئيس عقب انتهاء مدة الرئيس اللبنانى ميشال عون.

الامم المتحدة المجتمع الدولي لبنان أزمة اقتصادية اللاجئين

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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