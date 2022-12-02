الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ملامح خادعة.. كيف تفاعلت «السوشيال ميديا» مع دور ريهام عبدالغفور بـ«الغرفة 207»؟

جريدة الدستور

حققت الفنانة ريهام عبدالغفور نجاحا شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والنقاد، ومتابعي الدراما العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، حتى إنها تخطف الأضواء كلما عرضت حلقة جديدة من مسلسلها الأخير "سر الغرفة 207"، والذي يفصل مشاهديها عنه ما يقرب من 24 ساعة.

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وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى إشادات وحلقات نقاشية عن دور الفنانة ريهام عبدالغفور، كما تضمنت  محتويات المنشورات عنها بعض "الكوميكس" الميمز والتي لها علاقة بالدور المعقد الذي تقدمه خلال مشاهدها بالمسلسل.

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وربط رواد مواقع السوشيال ميديا العلاقة بين ظهور الفنانة ريهام عبدالغفور، في مسلسلها الأخير "سر الغرفة 207"، وبين ظهورها في مسلسل "ورا الشمس"، الذي شاركته البطولة مع الفنانة دينا الشربيني قبل سنوات، حيث كان يتخلل الأحداث بعض الإثارة والتي كانت تتمحور حول دورها.

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ريهام عبدالغفور: ملامحى البريئة خدعة

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور أكدت أن ملامحها البريئة خدعة، قائلة: "قعدت سنين كل الأدوار المعروضة هي البنت المغلوبة على أمرها الرقيقة، وكنت بدأت أشعر بالملل وعدم تقديم أي جديد".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد سيونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" منذ أيام: "حظي كويس وبالصدفة المخرجة شيرين عادل رشحتني في دور مشابه في مسلسل (العميل 1001)، ولما قريت العمل عجبني دور الست اليهودية راشيل لأنه دور مختلف".

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وبالتزامن مع اقتراب موعد عرض مسلسل «سر الغرفة 207»، يترقب متابعو المسلسل، كما يضعوا تصورات حول مجريات الأحداث، خاصة بعد الأحداث التي كشفتها الحلقة السابعة.

قصة مسلسل «سر الغرفة 207»

وتدور أحداث "سر الغرفة 207" في عام 1968، وتقع داخل فندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودي بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة 207 وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة 207، فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال وكشف سر الغرفة 207.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة 207 لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه، وفي كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في سر الغرفة 207 حدث مع غيره، ومفاجأة المسلسل ظهور شخصية الدكتور رفعت إسماعيل بطل سلسلة «ما وراء الطبيعة» لنفس الكاتب.

أبطال العمل 

ويشارك في مسلسل "سر الغرفة 207" العديد من النجوم، منهم: محمد فراج، ريهام عبدالغفور، على الطيب، ناردين فرج، مراد مكرم، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، ومن إخراج تامر عشري.

ريهام عبدالغفور ملامح خادعة سر الغرفة 207 اداء تريند تفاعل السوشيال ميديا

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المنصورة الجديدة

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