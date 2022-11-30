القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب الجوى المشترك «ميناـــ 2»

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية التدريب الجوى المشترك "ميناـــ 2" بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية فى تنفيذ كل المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب امتدادًا لسلسلة التدريبات المشتركة التى يتم تنفيذها فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية واليونانية فى العديد من المجالات المختلفة.