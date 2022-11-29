الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الطبيب المعالج لـ أنغام: حالتها تتحسن ويمكنها العودة إلى منزلها (فيديو)

انغام
انغام
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طمأن الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، محبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأن وضعها الصحي كان يحتم عليها إجراء جراحة نسائية كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، مع الإعلاميتين شيرين عفت وجاسمين طه زكي، أنها أصيبت بانسداد جزئي في الأمعاء بعد اليوم الـ8 من العملية، مشيرًا إلى أن هذا الانسداد يمكن أن يرجع لطبيعته مرة أخرى، مشددًا على أن هذه الانسدادات، تصيب أصحاب التاريخ الجراحي السابق مثل حالة أنغام.

وأشار العدوي، إلى أن أنغام تتحسن، وأنه تم إخراج الخراطيم الخاصة بالتغذية، وأصبحت تأكل وتشرب بشكل طبيعي، مضيفًا: "ممكن تروح بيتها طبيعي".

ولفت إلى أن أنغام كانت مصابة بالقلق، وترفض وضع أنبوب حنجري بسبب خوفها على الأحبال الصوتية، مشددًا على أن البنج الكلي يوجب وضع أنبوب حنجري، خوفًا على إصابة أحبالها الصوتية بأي ضرر.

 

https://www.facebook.com/dmctv/videos/513617230700436/

 

 

 

 

 

الصحي السفيرة عزيزة الص السفي السفير السفيرة الصح الع العد العدوى

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