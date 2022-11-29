السلطات الكولومبية تفتح تحقيقا في مقتل صحفي بجنوب البلاد

قتل صحفي كولومبي، الاثنين، في جنوب غرب كولومبيا حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وقتل ويلدر الفريدو كوردوبا بعد ظهر الاثنين على يد أشخاص كانوا على دراجات نارية في منطقة إل أونيون بإقليم نارينيو، كما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس بلديتها.

وأعلنت النيابة العامة على تويتر فتح تحقيق ونشر فريق محققين في المكان "لاتخاذ خطوات عاجلة والقاء الضوء على ملابسات" الحادثة، وفق فرانس برس.

وكتبت منظمة كولومبية غير حكومة تعنى بالدفاع عن الصحافة على تويتر "نرفض ونأسف لمقتل الصحفي ويلدر الفريدو كوردوبا".

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن كوردوبا كان "مدير قناة أونيون المحلية وينشر على موقعه الشخصي على فيسبوك معلومات تنتقد الادارة المحلية وانعدام الأمن في المنطقة".

وأضاف المصدر: "نطلب من السلطات المحلية والوطنية التحقيق سريعا في هذه الجريمة لكشف المسؤولين عنها" و"أخذ في الاعتبار اثناء تحقيقاتهم العلاقة بين هذه الجريمة وعمله الصحفي".

نشر قوات عند الحدود الجنوبية

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الكولومبية الاثنين بأنها ستنشر 400 جندي لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدودها الجنوبية بعد ازدياد حالات القتل والنزوح مؤخرا.

وأفاد وزير الداخلية ألفونسو برادا بلصحفيين بعد اجتماع أمني عقدته الحكومة أنه سيتم نشر "400 جندي وضابط سيكونون في الخطوط الأمامية للعمليات" في ست مناطق على طول الحدود بين كولومبيا وكل من الإكوادور والبيرو والبرازيل "لإغلاق ممرات تهريب المخدرات".

ودعا أول رئيس يساري للبلاد غوستافو بيترو إلى الاجتماع مع كبار العسكريين بعدما أسفرت مواجهات وقعت مؤخرا بين مجموعات مسلحة عن مقتل 18 شخصا ودفعت عشر عائلات إلى النزوح في منطقة بوتومايو المحاذية للإكوادور والبيرو.

ووقعت المواجهات بين مجموعة منشقة عن فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) تدعى "كارولينا راميريز" ومجموعة مسلحة أخرى هي "كوماندوس دي لا فرونتيرا".

وترتبط "كارولينا راميريز" بأكبر فصيل انسحب من اتفاق السلام الذي أدى إلى نزع سلاح فارك عام 2017، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتفيد الحكومة بأن المجموعتين تتقاتلان على طرق تهريب المخدرات في الغابات بين كولومبيا والإكوادور.

وقال برادا "تواصلنا مع بلدان مجاورة لأننا شهدنا نشاطا سنواجهه بواسطة جيشنا، لكن أيضا بالتعاون الدولي".

وأوضح أن الحكومة الكولومبية أجرت محادثات مع السلطات في بنما وفنزويلا حيث تنشط شبكة كولومبية نافذة لتهريب المخدرات "غالف كارتيل" وعصابات كولومبية من "جيش التحرير الوطني".

واستأنفت حركة "جيش التحرير الوطني" التي تعد آخر مجموعة مسلحة ما زالت نشطة في البلاد محادثات السلام مع حكومة بيترو في كراكاس في 21 نوفمبر.