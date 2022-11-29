الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتبة صينية: الصين لن تعترف بامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية (فيديو)

أسلحة نووية
أسلحة نووية
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أكدت ياي شين هوا، الكاتبة الصحفية من بكين، أن الصين لن تعترف بامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية وتعارض ذلك، لافتة إلى أن الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصين.

وقالت الكاتبة الصحفية، في مداخلة لها عبر "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن حدوث الفوضى والصراع غير مفيد في هذه المنطقة، لافتة إلى أن "بكين" تدعو دائمًا إلى إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية والحفاظ على السلام والاستقرار وحل القضايا من خلال الحوار والتشاور.

وأضافت "شين هوا "، أن الصين لم تقبل امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، كما تعارض امتلاك كوريا الجنوبية للأسلحة، وبذلت جهودًا كبيرة لنزع السلاح النووي، وإنشاء آلية للسلام والأمن في الجزيرة، فضلا عن دفعها لإجراء محادثات ثلاثية للوصول إلى حلول بين جميع الأطراف.

وأوضحت، أنه "عندما نتحدث عن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، يجب أن نذكر ما أدى إلى ذلك"، مشددة على أن الصين ترى أنه يجب على الأطراف المعنية تجنب تصعيد التوتر بشبه الجزيرة وتجنب الأزمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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