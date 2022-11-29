الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ريهام عبدالغفور: خلفت ابنى الكبير وأنا عندى 21 سنة وتربيته كانت سهلة

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
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كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، تفاصيل علاقتها بطفليها وفارق العمر الكبير بينهما، وكيف كانت تتعامل معهما.

 

كان فيه لغة تفاهم كبيرة بيني وبين ابني

وأضافت ريهام خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "خلفت ابني الكبير وأنا عندي 21 سنة وفيه لغة تفاهم بينا لتقارب السن، ولكن الصغير غير الأول لأنه كان شخصية أسهل وكان صديقي، أما الصغير فأنا بقيت أكبر وعندي شخصية في التعامل أكبر".

 

وتابعت: "ابني الكبير كان بيقولي وهو في المدرسة ماما إنتي أصغر ماما في أمهات أصحابي، أما ابني الصغير فأنا في مثل سن أمهات اصدقائه أو أكبر".

 

وكشفت أن ابنها الأكبر يدرس إخراج في الخارج حاليًا، وكان يريد أن يدرس قانون في البداية ولكنه غير اتجاهته، وقام بعمل فيلم تسجيلي صغير يقدم به للجامعة، وقدمته لتامر محسن وكاملة أبو ذكري، فقالوا دي حاجة كويسة خليه يسافر.

ريهام عبدالغفور تقارب السن علاقتها بطفليها فارق العمر الكبير السن

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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