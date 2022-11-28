الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن جرائم الانترنت

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر
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تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت. 

وأوضحت الدكتورة مها عبدالناصر في المذكرة الايضاحية اقتراحها قائلة: "انتشرت في الآونة الأخيرة حالات الابتزاز والاحتيال وأحيانا التهديد عبر الإنترنت، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، تم استحداث وحدة لـمباحث الإنترنت، تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تعد السلاح الرئيسي في مواجهة كافة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.

وأضافت “عبدالناصر”: “برغم الطرق المختلفة التي يمكن عن طريقها التبليغ عن الجريمة الإلكترونية لكني أرى ضرورة أن تكون هناك وسيلة إلكترونية للتبليغ خصوصا أن الدولة بأكملها في طريقها للتحول الرقمي”. 

وأعطت النائبة البرلمانية مثالًا بمنصة مصر الرقمية، حيث يوجد تعريف محدد لكل مواطن يتم على أساسه الحصول على الخدمات المختلفة، مؤكدة أن هذا المقترح من شأنه التيسير على جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ليستطيعوا الإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية يتعرضون لها خاصة الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم ويجدن بعض الصعوبات في وسائل الإبلاغ عنها.

واختتمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاقتراح بطلبها بضرورة إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن جرائم الانترنت لمواجهة التجاوزات المنتشرة على المواقع الالكترونية.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوزارة الداخلية عضو مجلس النواب قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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