زيلينسكى: روسيا ستشن هجمات جديدة على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معًا لتحمل العواقب.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة، حيث قال: «نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة، نعرف هذا على وجه الدقة».

وأضاف: «ما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف»، متابعًا:«الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق»، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للتيار في أوكرانيا، منذ بدء هجوم القوات الروسية في فبراير الماضي.