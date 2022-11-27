الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي المجانى على 1396 مواطنا فى المنوفية

دكتوره امل عبد الوارث
دكتوره امل عبد الوارث مدير صحة الشهداء
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للتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 26, 27 /11 /2022 م، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

 

حيث صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (9) عيادات متخصصة (2)عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1396) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد(259) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (11) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (16) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (7) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن  إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا و جرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح  ، وأكدت أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

أهالى القرى الأستاذ الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح الصحة والسكان الكشف الطب القوافل العلاجية

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