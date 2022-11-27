الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط أسفل قطار بكفرالشيخ

قطار
قطار
ads

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار، اليوم الأحد، بمنطقة مزلقان الإنشاء والتعمير بمحافظة كفرالشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان كفرالشيخ، يفيد بتلقى شرطة النجدة بلاغًا من المواطنين بقيام شخص بعبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة الإنشاء والتعمير، وأثناء مروره تصادف مرور القطار ليصطدم القطار به، ويتوفى هذا الشاب متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ بضباط المباحث لموقع البلاغ وتبين أنه أثناء غلق المزلقان لمرور القطار قام أحد المواطنين بمحاولة المرور إلا أن القطار اصطدم به وأصيب بإصابات بالغة وتوفي في الحال.

ليتم التنسيق مع غرفة عمليات إسعاف كفرالشيخ لتدفع بسيارة إسعاف وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أنه يدعى شادي أيمن السعيد، 37 عامًا، مقيم بمركز سيدي سالم، ليحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة ثان كفرالشيخ، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

محافظة كفر الشيخ مزلقان الإنشاء والتعمير عجلات القطار شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

أيادٌ ذهبية.. سيدات الواحات يصنعن 50 منتجًا آمنًا من المخلفات الزراعية

خناقة بين 7 سيدات فى الشرقية.. والسلاح «مولوتوف»

بسبب خلافات.. مصرع عامل وإصابة ابن عمه في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

يحجب السلع الغذائية.. ضبط مالك مخزن بكفر الشيخ

مصادرة 9 أطنان دقيق مدعم في القاهرة

التحفظ على 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركي

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالاديان

لواء. محسن الفحام

المرور.....قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلي

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»