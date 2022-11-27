مصرع شاب سقط أسفل قطار بكفرالشيخ

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار، اليوم الأحد، بمنطقة مزلقان الإنشاء والتعمير بمحافظة كفرالشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان كفرالشيخ، يفيد بتلقى شرطة النجدة بلاغًا من المواطنين بقيام شخص بعبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة الإنشاء والتعمير، وأثناء مروره تصادف مرور القطار ليصطدم القطار به، ويتوفى هذا الشاب متأثرًا بإصابته نتيجة الحادث.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ بضباط المباحث لموقع البلاغ وتبين أنه أثناء غلق المزلقان لمرور القطار قام أحد المواطنين بمحاولة المرور إلا أن القطار اصطدم به وأصيب بإصابات بالغة وتوفي في الحال.

ليتم التنسيق مع غرفة عمليات إسعاف كفرالشيخ لتدفع بسيارة إسعاف وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أنه يدعى شادي أيمن السعيد، 37 عامًا، مقيم بمركز سيدي سالم، ليحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة ثان كفرالشيخ، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.