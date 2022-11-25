ريتشارليسون عن هدفه الرائع فى شباك صربيا: سجلت مثله بالتدريبات

أعرب ريتشارليسون بطل مباراة البرازيل وصربيا عن سعادته الشديدة عقب تسجيله هدفين وقيادة بلاده للفوز بهدفين دون رد في مستهل مشوارهم بمونديال قطر 2022.

وقال ريتشارليسون، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد تحقق حلم الطفولة، قدمنا مباراة جيدة من وجهة نظري خاصةً في الشوط الثاني، والمنافس تعب للغاية واستفدنا من ذلك".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية وواثقون الآن، قبل أربع سنوات كنت أبكي، في يوم الاختبار، أعتقد أنه كان من أطول أيام حياتي، كنت أنتظر ظهور النتيجة، والأطباء ينتقلون من جانب إلى آخر، والوقت لم يمر".

واستطرد مهاجم توتنهام: "الأمر كان يستحق كل هذا الجهد للتعافي، لقد حاولت مرتين للمجيء إلى كأس العالم".

وعن الهدف الثاني الذي سجله في شباك صربيا بعد ضربة مقصية، قال: "لا أعرف ما إذا كانوا تابعوا ذلك، لكنني سجلت هدفًا مشابهًا في التدريبات في إيطاليا، أفعلها في التدريب، أفعلها في اللعبة، أتيحت لي الفرصة لتسديدة مقصية جميلة".