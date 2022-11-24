الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ماتت لـ22 دقيقة.. القصة الكاملة لعودة جومانا ياسر بطلة الترايثلون للحياة

جومانا ياسر ومدربها
جومانا ياسر ومدربها
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، جومانا ياسر، بطلة مصر في الترايثلون، والتي عادت للحياة بعد توقف قلبها لمدة 22 دقيقة.

التفاصيل الكاملة للحادث

وروى محمد الجوهري، مدرب جومانا، خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، تفاصيل الحادث التي تعرضت له، قائلًا: "جومانا كانت تتمرن يوم 24 سبتمر، تمرين عادي وفجأة أصيبت بتتشنج وبدأت تنزل برأسها للمياه". 

وأضاف: “أخرجتها بسرعة من المياه وأجرينا لها فحص سريع، عتقدنا وقتها أنها ابتلعت لسانها، ومع خروج فقاعات من الفم أخذنا رد فعل سريع وانتقلنا إلى المستشفى، وكان أول توقع أن تكون حالة غرق وبعدها اكتشفوا عكس ذلك ظلت لـ22 دقيقة بدون نبض ولا تنفس وتوقف قلبها وكانت والدتها معنا ومنعتها من رؤية ما حدث لابنتها”.

وتابع: تدخل لإنقاذها 9 أطباء و7 ممرضين، وبدأوا في عمل إنعاش كهربائي وحقن القلب بالأدرينالين، واستمرت محاولات الأطباء لإنعاشها حتى عاد النبض للقلب"، مؤكدًا أنه حاول التماسك أمام والدتها والتي كانت في حالة انهيار شديدة، وأنه فقد الثقة بعد الصدمة الكهربائية الثانية ولكن عودتها للحياة كان فضل كبير من ربنا، وبعد 22 دقيقة وصل النبض فوق الثلاثين وخرجت من الطوارئ للعناية وظلت بعدها 17 يومًا في غيبوبة ولم نكن نعرف ماذا حدث أو ممكن يحصل انتكاسة.

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب واضح لما حدث لها، ونفس الحالة حدثت للاعب الأرجنتين “أريكسون”، والفارق أنه تم عمل صدمة كهربائية له في الملعب عكس جومانا.

وأكد أن جومانا بعد عودتها للحياة وهي في غرفة العناية المركزة كانت تقلد حركات العوم كرد فعل لاوعي منها وبعدما فاقت قالت: "عايزة اتحرك وأخرج".

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