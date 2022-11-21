الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى يبحث استعدادات استضافة مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، مع الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد كرة الطائرة المصرية لمناقشة عدد من الموضوعات، والاطلاع على خطط الاتحاد على صعيد استعداد المنتخبات الوطنية للبطولات المقبلة.

تطرق الاجتماع للحديث حول استعدادات استضافة مصر لمنافسات البطولة العربية للرجال للكرة الطائرة، المقرر لها في فبراير ٢٠٢٣ بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تلقى الاتحاد تأكيد مشاركة مجموعة من الدول العربية في منافسات البطولة حتى الآن منها دول "المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، فلسطين، الأردن، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، لبنان، السعودية، الكويت، سوريا" بجانب مشاركة مصر الدولة المستضيفة.

أكد أمين صندوق اتحاد الطائرة أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من الآن لإقامة البطولة على أفضل مستوى تنظيمي وفني وإداري، موجهًا الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم لمتابعة جهود الاتحاد وتقديم الدعم اللازم له.

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من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتتابع خططها وبرامجها؛ لإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية المقبلة، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين واللاعبات لمواصلة تحقيق الإنجازات في تلك البطولات.

أكد وزير الرياضة على المتابعة المستمرة مع اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، وتوفير كل المتطلبات تحقيقاً النجاح لها أسوة بمختلف البطولات التي تُقام على أرض مصر.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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