إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

كان قد تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة 6 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور.

وتبين من التحريات الأولية أن انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق سبب وقوع الحادث، وقد تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور وتم رفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.