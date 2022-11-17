الخميس 17 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنيا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
ads

شهد الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

كان قد تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة 6 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور.

 وتبين من التحريات الأولية أن انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق سبب وقوع الحادث، وقد تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور وتم رفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

اصابة 6 أشخاص انقلاب سيارة ملاكي المنيا الطريق الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم

جلوب سوكر 2022: محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى العالم

الآن.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 17-11-2022

السنطة تشيع جثمان «طفلة اللوزتين» ضحية الإهمال الطبي بالغربية

محمد صلاح بعد تتويجه بجلوب سوكر: «تضعون الضغط علىّ بتصويتكم»

استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم لتركيب «كمر خرسانى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة