حبس عامل وتاجر خردة بتهمة سرقة مخزن بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس عامل وتاجر خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات مخزن شركة يعمل بها المتهم الأول.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بالقاهرة، وتمكنتمن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر ثان، من مسئول بإحدى الشركات، يُفيد باكتشافه سرقه بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه “مشرف أمن بالشركة” ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع (أحد تجار الخردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) أمكن ضبطه، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة، وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات المُشار إليها عقب انصراف العاملين بالشركة، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثاني- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - باستخدام سيارة نقل"مستأجرة"، وقام الثانى بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات داخل المخزن المُشار إليه والمبلغ المالى حصيلة بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.