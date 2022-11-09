واشنطن توسع العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت السلطات الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية، حيث أضافت إليها شخصين، تقول إنهما على صلة بشركة Air Koryo الكورية الشمالية للطيران، المدرجة على قائمة العقوبات.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الخزانة فرضت العقوبات على الشخصين "لمشاركتهما في أنشطة النقل وقيامهما بمشتريات لصالح كوريا الشمالية".

وتتهم السلطات الأمريكية الشخصين بأنهما ساعدا في نقل السلع إلى كوريا الشمالية بتكليف من المنظمات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والأممية بسبب علاقتها ببرنامج بيونغ يانغ النووي.

ويأتي ذلك بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على منصة Tornado Cash للعملات الرقمية التي تعتبر السلطات الأمريكية أنها استخدمت لتبييض أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال، بما في ذلك أموال مسروقة من قبل مجموعة هاكرز، يشتبه بأنها مدعومة من قبل كوريا الشمالية.