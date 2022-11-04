إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق «طنطا- الإسكندرية الزراعى»

صدمت سيارة مسرعة على طريق طنطا- إسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية شخصين، أسفرت عن إصابتهما بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة 2 على طريق طنطا- إسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة مسرعة وأحدثت ما بهما من إصابات، وتم نقل المصابين للمستشفى بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.