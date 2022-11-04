الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق «طنطا- الإسكندرية الزراعى»

ارشيفية
ارشيفية
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صدمت سيارة مسرعة على طريق طنطا- إسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية شخصين، أسفرت عن إصابتهما بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة 2 على طريق طنطا- إسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة.

 وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة مسرعة وأحدثت ما بهما من إصابات، وتم نقل المصابين للمستشفى بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سيارة مسرعة طريق طنطا اسكندرية الزراعي اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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