الإثنين 31 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة القاهرة الإخبارية «تريند تويتر» بعد دقائق من انطلاقها رسميًا

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية
ads

تصدر هاشتاج قناة «القاهرة الإخبارية»، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع «تويتر» في مصر، مع انطلاقها رسميا.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي عن سعادتهم بانطلاق القناة، مؤكدين فخرهم بوجود صوت يعبّر عن قضايا العرب بمهنية واحترافية غير مسبوقة.

وانطلقت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمات موجزة من بعض الإعلاميين بالقناة، وكان أولهم الإعلامي تامر حنفي.

قناة القاهرة الإخبارية صوت العرب

وقال «تامر» في كلمته: «بسم الله نبدأ الليلة من مصر أرض الحضارة والتاريخ من هنا نبدأ الخبر ونرى الحكاية، قناة القاهرة الإخبارية هي  صوت العرب وصورتهم نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية نستمع لكل الأصوات والأفكار».

وأضاف: «نتبع سياسة واضحة نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية، لا نبحث إلا عن الحقيقة وسنجتهد في ذلك، نوثق  ونعمل على أن نحقق في كل التفاصيل لنرى الصورة كاملة ونعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين القريب، نسعى للم الشمل العربي وتوحيد قوانا لنكون معًا أمام تلك التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، هنا القاهرة عاصمة الخبر».

 

قناة القاهرة الإخبارية انطلاق قناة القاهرة الإخبارية انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية تردد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية مباشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

بث مباشر.. انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»

«40 مليارًا فى الكهرباء فقط».. مدبولى: الدولة تتحمل كُلفة مالية كبيرة لمساندة المواطنين

من بيروت.. أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إلا الوطن

محمود خليل

ملك العرب

ماجد حبته

قمة «لم شمل» العرب

محمد المعموري

رسالة إلى الشعب المصرى العظيم

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

قبل يوم من الانتخابات.. ماهي سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية