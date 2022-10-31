قناة القاهرة الإخبارية «تريند تويتر» بعد دقائق من انطلاقها رسميًا

تصدر هاشتاج قناة «القاهرة الإخبارية»، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع «تويتر» في مصر، مع انطلاقها رسميا.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي عن سعادتهم بانطلاق القناة، مؤكدين فخرهم بوجود صوت يعبّر عن قضايا العرب بمهنية واحترافية غير مسبوقة.

وانطلقت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمات موجزة من بعض الإعلاميين بالقناة، وكان أولهم الإعلامي تامر حنفي.

قناة القاهرة الإخبارية صوت العرب

وقال «تامر» في كلمته: «بسم الله نبدأ الليلة من مصر أرض الحضارة والتاريخ من هنا نبدأ الخبر ونرى الحكاية، قناة القاهرة الإخبارية هي صوت العرب وصورتهم نناقش كل القضايا بموضوعية ومصداقية نستمع لكل الأصوات والأفكار».

وأضاف: «نتبع سياسة واضحة نحافظ فيها على مصالحنا المصرية والعربية، لا نبحث إلا عن الحقيقة وسنجتهد في ذلك، نوثق ونعمل على أن نحقق في كل التفاصيل لنرى الصورة كاملة ونعاهدكم أن نكون هذا الصوت الرصين القريب، نسعى للم الشمل العربي وتوحيد قوانا لنكون معًا أمام تلك التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، هنا القاهرة عاصمة الخبر».