وزير النقل: نجحنا فى تحويل شرم الشيخ لأول مدينة للنقل الذكى الأخضر

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، نجاح الوزارة في تحويل شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في 5 أشهر فقط، وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، مشيرًا إلى إشادة لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة للوزارة على مجهودها في منظومة النقل بكافة عناصرها.

استعرض وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، نقله بيان وزارة النقل جهود الوزارة في إطار التحضير لمؤتمر تغير المناخ COP 27، مؤكدًا إعداد وتجهيز 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وأضاف أن تلك الحافلات وصلت، بالفعل، إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، فضلًا عن وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى المدينة وجار استلام باقي الحافلات تباعًا وتم تركيب الهوية البصرية على 110 حافلات وسيتم تركيب الباقـي فـور الاستلام.

أوضح الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 15 سبتمبر الماضي وتجهيز الزي الموحد لجميع السائقين وإعداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة "غاز تـك" لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات قمة المناخ.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، أشار وزير النقل إلى الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكُـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفّر للراكب وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 97%، وتركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسي واختباره، وإطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن.

وحول موقف السيارات الكهربائية، أكد الوزير وصول 150 سيارة كهربائية من إحدى الشركات الوطنية، وإنهاء جميع الإجراءات الجمركية، حيث تم استلام 85 سيارة، وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيخ، وجار استلام 65 سيارة أخرى.