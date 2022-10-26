الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواد البناء.. أسعار طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

مواد البناء
مواد البناء
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يكثر البحث في الساعات الماضية عن أسعارمواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 26-10-2022 عبر المنصات الإلكترونية من قبل المواطنين الراغبين في البناء والمطورين العقاريين وأسحاب شركلات المقاولات كونها تؤثر على المشروعات المسؤولين عنها.

 

 أسعارمواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت


ويستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 26-10-2022.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 25-10-2022

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى


أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 17750 جنيها.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 17600 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 17400 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 17500 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 15900 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 17300 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 16000 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 15900 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 15900 جنيه.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 17750 جنيها.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 15750 جنيها.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 15750 جنيها.
متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس للصلب 17570 جنيها.


أسعار الأسمنت المسلح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1470 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1440 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1420 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1430 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1540 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1450 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1420 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1470 جنيها.
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1055 جنيها.
وكانت شهدت أسواق بيع مواد البناء في مصر ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب قلة نسب المعروض من الحديد في السوق المحلية بسبب توقف الاستيراد.

طن الأسمنت المسلح سعر طن الأسمنت المسلح متوسط سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 26 أكتوبر

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 25-10-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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