مواد البناء.. أسعار طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

يكثر البحث في الساعات الماضية عن أسعارمواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 26-10-2022 عبر المنصات الإلكترونية من قبل المواطنين الراغبين في البناء والمطورين العقاريين وأسحاب شركلات المقاولات كونها تؤثر على المشروعات المسؤولين عنها.

أسعارمواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت



ويستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 26-10-2022.



أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 17750 جنيها.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 17600 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 17400 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 17500 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 15900 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 17300 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 16000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 15900 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 15900 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 17750 جنيها.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 15750 جنيها.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 15750 جنيها.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس للصلب 17570 جنيها.



أسعار الأسمنت المسلح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1470 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1440 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1420 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1430 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1540 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1450 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1420 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1470 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1055 جنيها.

وكانت شهدت أسواق بيع مواد البناء في مصر ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب قلة نسب المعروض من الحديد في السوق المحلية بسبب توقف الاستيراد.