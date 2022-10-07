واشنطن بوست: بايدن يشارك فى مؤتمر المناخ COP27 بمصر

قال مصدران مطلعان على خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأخير سوف يحضر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" والتي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدران، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بشرط عدم الكشف عن هويتهما: "سيسافر بايدن إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام".

فرصة لعرض نشاط إدارة بايدن في ملف المناخ

وقالت "واشنطن بوست" إن حضور بايدن لـCOP27 يعد فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته إدارته في العام الماضي فيما يخص مواجهة تغير المناخ، وإقناع الدول الأخرى ببذل جهود مماثلة.

وأشارت إلى أن رحلة الرئيس الأمريكي إلى مصر، ومدينة شرم الشيخ، ستكون محطة أولى من جولة لعدة بلدان من المتوقع أن تشمل كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمم عالمية كبرى، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين.

وتابعت: "لم يتوقع بعض المسئولين الأمريكيين أن يسافر بايدن إلى مؤتمر المناخ لأنه يبدأ قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر ويتداخل مع القمم في جنوب شرق آسيا، كما يجب أن يعود الرئيس إلى واشنطن بحلول 19 نوفمبر لحضور حفل زفاف حفيدته في البيت الأبيض".

وتستضيف مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال الفترة من 6 و18 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ.