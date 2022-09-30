جواهرجى استغل ختمًا مزورًا وأهدر على الدولة 3 ملايين جنيه بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة، لقيامه بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية للتهرب من الضرائب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صائغ وصاحب مصنع مشغولات ذهبية، مقيم بالقاهرة، بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية تهربًا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة، واتخاذه من مصنعه الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي ويحتفظ بداخله بالأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عثر على 13 قطعة شمع أحمر عليها طبعات مُقلدة لأختام مصلحة الدمغة والموازين، تستخدم في تقليد الأختام على المشغولات الذهبية المصنعة، وكذا ضبط كمية من المشغولات الذهبية تامة الصنع مختومة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الدمغة والموازين، وزنت 3915 جرامًا.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقررت اللجنة المختصة بأن المضبوطات تم دمغها بطريقة مخالفة للقانون خارج مصلحة الدمغة والموازين، بأختام مقلدة مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة بمبلغ مالي يقارب 3 ملايين جنيه تقريبًا، تمثل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الكمية المضبوطة من المشغولات الذهبية فضلًا عن قيمتها السوقية البالغ مقدارها 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تقليد الأختام الحكومية وترويجها.