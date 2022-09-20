المشدد لطالب جامعي يتاجر في المواد المخدرة بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة طالب بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر محمد سليمان وحمدي درويش.

كشف أمر الإحالة أن المتهم" ك. س" طالب جامعي حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين وجوهر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أنه نفاذا لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن تواجد المتهم فضبطه وعثر بحوزته على 4 أكياس بلاستيكية لجوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي أصدرت حكمها السابق.