الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022 ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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تحسنت حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حالة الطقس فى التحسن خلال الأيام المقبلة، حيث يلفظ الصيف أنفاسه الأخيرة، مع تراجع في نسب الرطوبة و انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة، والتي ستتراجع عند أوائل الثلاثينات، مع موجة الاعتدال بأواخر أيام فصل الصيف.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022، ودرجات الحرارة

حالة الطقس في مصر 

استقرت حالة الطقس، وبدأت درجات الحرارة في التراجع التدريجي مع التراجع التدريجي بمعدل درجتين تقريبًا مع إنكسار نسب الرطوبة، مما يلاحظ باعتدال كبير في الطقس بشكل عام لتهبط الحرارة نهارًا إلى مقدمة الثلاثينات 31~33 درجة على المناطق الشمالية، ومنتصف الثلاثينات عند شمال ووسط الصعيد، وتتراجع الحرارة إلى حدود الأربعين على جنوب الصعيد.

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وحسب الأرصاد الجوية، تعتدل أجواء الليلة ولأول مرة منذ بداية فصل الصيف إلى حدود 19~20 درجة، وتستمر أجواء الاعتدال حتى نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من عودة ارتفاعها مجددًا مع بدايات الأسبوع المُقبل للمعدلات الطبيعية إلا وأنها ستعود على معدلات أقل من الحالية بسبب بداية تراجع متوسطات حرارة فصل الصيف.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة 33 24

دمنهور 31 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 30 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 24

شلاتين 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 31 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 32 20

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

طابا 32 25

نويبع 35 26

حلايب 33 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بني سويف 33 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 39 27

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبوسمبل 40 27

أبورماد 34 28

رأس حدربة 33 26

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حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة فصل الصيف

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