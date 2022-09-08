الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 8-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ولكنها فروقات قليلة لا تتجاوزة عدة دقائق قليلة، وتقدم “الدستور” لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

  • موعد  صلاة  الفجْر:    4:06 AM
  • موعد  الشروق :         5:35 AM
  • موعد الصلاة الظُّهْر:   11:53 AM
  • موعد الصلاة العَصر:  3:26 PM
  • موعد الصلاة المَغرب: 6:11 PM
  • موعد الصلاة العِشاء: 7:30 PM

 

مواقيت الصلاة  في الإسكندرية

  • موعد صلاة الفجْر 4:10 AM
  • موعد الشروق 5:40 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:32 PM
  • موعد صلاة المَغرب 6:17 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:37 PM

 

 مواقيت الصلاة  في أسوان

  • موعد صلاة الفجْر 4:44 AM
  • موعد الشروق 6:08 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 12:22 PM
  • موعد صلاة العَصر 3:50 PM
  • موعد صلاة المَغرب 6:37 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:51 PM

ما حكم الشرع فى الغدر ونقض العهد والتحذير منه؟.. «الإفتاء» تجيب

مواقيت الصلاة  في الفيوم

  • موعد صلاة الفجْر 4:09 AM
  • موعد الشروق 5:37 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:55 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:27 PM
  • موعد صلاة المَغرب 6:12 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:30 PM

 

مواقيت الصلاة  في الأقصر 

  • موعد صلاة الفجْر 4:07 AM
  • موعد الشروق 5:32 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:17 PM
  • موعد صلاة المَغرب 6:03 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:18 PM
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دراسة لـ«الإفتاء»: المواقع المتشددة تسيطر على كل محركات البحث.. فاحذروا منها

مواقيت الصلاة  في قنا 

  • موعد صلاة الفجْر 4:06 AM
  • موعد الشروق 5:32 AM
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM
  • موعد صلاة العَصر 3:17 PM
  • موعد صلاة المَغرب 6:02 PM
  • موعد صلاة العِشاء 7:18 PM
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في قنا مواقيت الصلاة في الأقصر مواقيت الصلاة في الفيوم مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة في القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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