مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 8-9-2022
يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ولكنها فروقات قليلة لا تتجاوزة عدة دقائق قليلة، وتقدم “الدستور” لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022.
مواقيت الصلاة في القاهرة
- موعد صلاة الفجْر: 4:06 AM
- موعد الشروق : 5:35 AM
- موعد الصلاة الظُّهْر: 11:53 AM
- موعد الصلاة العَصر: 3:26 PM
- موعد الصلاة المَغرب: 6:11 PM
- موعد الصلاة العِشاء: 7:30 PM
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- موعد صلاة الفجْر 4:10 AM
- موعد الشروق 5:40 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM
- موعد صلاة العَصر 3:32 PM
- موعد صلاة المَغرب 6:17 PM
- موعد صلاة العِشاء 7:37 PM
مواقيت الصلاة في أسوان
- موعد صلاة الفجْر 4:44 AM
- موعد الشروق 6:08 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 12:22 PM
- موعد صلاة العَصر 3:50 PM
- موعد صلاة المَغرب 6:37 PM
- موعد صلاة العِشاء 7:51 PM
مواقيت الصلاة في الفيوم
- موعد صلاة الفجْر 4:09 AM
- موعد الشروق 5:37 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:55 AM
- موعد صلاة العَصر 3:27 PM
- موعد صلاة المَغرب 6:12 PM
- موعد صلاة العِشاء 7:30 PM
مواقيت الصلاة في الأقصر
- موعد صلاة الفجْر 4:07 AM
- موعد الشروق 5:32 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM
- موعد صلاة العَصر 3:17 PM
- موعد صلاة المَغرب 6:03 PM
- موعد صلاة العِشاء 7:18 PM
مواقيت الصلاة في قنا
- موعد صلاة الفجْر 4:06 AM
- موعد الشروق 5:32 AM
- موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM
- موعد صلاة العَصر 3:17 PM
- موعد صلاة المَغرب 6:02 PM
- موعد صلاة العِشاء 7:18 PM