مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 8-9-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ولكنها فروقات قليلة لا تتجاوزة عدة دقائق قليلة، وتقدم “الدستور” لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 8-9-2022.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجْر: 4:06 AM

موعد الشروق : 5:35 AM

موعد الصلاة الظُّهْر: 11:53 AM

موعد الصلاة العَصر: 3:26 PM

موعد الصلاة المَغرب: 6:11 PM

موعد الصلاة العِشاء: 7:30 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 4:10 AM

موعد الشروق 5:40 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

موعد صلاة العَصر 3:32 PM

موعد صلاة المَغرب 6:17 PM

موعد صلاة العِشاء 7:37 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجْر 4:44 AM

موعد الشروق 6:08 AM

موعد صلاة الظُّهْر 12:22 PM

موعد صلاة العَصر 3:50 PM

موعد صلاة المَغرب 6:37 PM

موعد صلاة العِشاء 7:51 PM

مواقيت الصلاة في الفيوم

موعد صلاة الفجْر 4:09 AM

موعد الشروق 5:37 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:55 AM

موعد صلاة العَصر 3:27 PM

موعد صلاة المَغرب 6:12 PM

موعد صلاة العِشاء 7:30 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجْر 4:07 AM

موعد الشروق 5:32 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:47 AM

موعد صلاة العَصر 3:17 PM

موعد صلاة المَغرب 6:03 PM

موعد صلاة العِشاء 7:18 PM

مواقيت الصلاة في قنا