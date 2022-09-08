رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعى وتجارى

يتصدر البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق اختبارات قدرات الشهادات الفنية 2022 للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 التي تتضمن اختبارات قدرات كشرط أساسي للالتحاق بها ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وبدأ طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الإثنين الماضي الموافق 5 سبتمبر 2022 التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لعقد اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

ويتم عقد اختبارات قدرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وفقًا للشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل طلبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لأداء اختبارات القدرات بداية من يوم الإثنين 5 سبتمبر، وحتى الأربعاء مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 من الشهر ذاته.

بوابة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 رغبات عقد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابــــــــــــــط.

تنبيهات وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

فيما قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبارات القدرات يتم عقدها في المواعيد المُقررة مرة واحدة، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي وتجاري

وتأتي الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها بتنسيق الدبلومات الفنية 2022، كالتالي: «الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة «عمارة – فنون» - كليات التمريض».

وتتضمن أيضًا الكليات التي يشترط القبول بها بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 أداء اختبار القبول: «كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) كليات التمريض».

موعد اختبارات القدرات لكيات الدبلومات الفنية

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر حتى يوم الخميس ٨ سبتمبر.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أكدت أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات بتنسيق الدبلومات الفنية 2022.