ضبط 37 قضية حجب سجائر مهربة جمركيًا وتباع أزيد من السعر الرسمى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 37 قضية.

وذلك بإجمالى مضبوطات بلغت (1٫650 طن معسل – 52756 عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع – 67800 قطعة فلتر سجائر)، منها 2 قضية حجب بمضبوطات (412375 عبوة "سجائر – معسل").