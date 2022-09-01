عمر خيرت يتصدر الترند بحفل كامل العدد

تصدر عمر خيرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرض حفله بختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وشهدت قلعة صلاح الدين الإيوبي، مساء الأربعاء، حدثا استثنائيا تمتزج فيه الأصالة وعبق الزمن الجميل الراقي بروعة الحاضر ورونقه الذي ينعكس في بصمات جمالية، في حفل ختام مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

واستمتع رواد الموسيقار العالمي عمر خيرت، على مسرح المحكى، برقي الفن وروعة ألحانه، بمصاحبة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

وازدحم الطريق بمحيط قلعة صلاح الدين، وشهدت منافذ بيع تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا من الأشخاص بكافة الأعمار، سيدات ورجال وشباب وفتيات، خاصة وأن سعر التذكرة فى متناول الجميع، وهي 20 جنيهًا فقط، وتعتبر مجانية بسعر رمزي للغاية، نسبة إلى أسعار تذاكر حفلات الموسيقار عمر خيرت الخاصة.