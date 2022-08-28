«هل تزوج للمرة الرابعة».. حكاية زيجات مصطفى فهمى والذى قادته لتصدر الترند

على مدار الساعات الماضية، تصدر الفنان مصطفى فهمي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة له مع امرأة جديدة بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، التي أثارت جدلا كبيرا على مدار الفترة الماضية ما جعلها تتصدر محركات البحث أيضًا لعدة أيام متتالية.

"الزيجة الأولى"

لم تكن هذه المرأة التي ظهرت مع مصطفى فهمي هي الأولى التي تثير الجدل بصحبته، بل إن مصطفى فهمي كان قد تزوج من 3 سيدات، الأولى من فتاة إيطالية تدعى كارملا، حيث تزوجها بعد قصة حب شديدة وأنجب منها ابنائهم عمر ودينا، وظل زواجهما ما يقرب من 10 سنوات.

"الزيجة الثانية"

تزوج مصطفى فهمي للمرة الثانية من الفنان المصرية رانيا فريد شوقي في عام 2007 بعدما جمعتهما صداقة قوية انتهت بالوقوع في الحب ثم الزواج، لكنهما انفصلا في عام 2012 بسبب خلافات شخصية بينهما.

"الزيجة الثالثة"

أما آخر زيجات مصطفى فهمي والتي أثارت جدلا كبيرا هي الزيجة الذي أعلن عنها، حيث أعلن زواجه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وذلك رغم فارق السن بينهما الذي وصل إلى 20 عاما، لكنهما تخطا العمر وتزوجا في عام 2017 .

وبعد 6 سنوات ارتباطا انتهت العلاقة بمشاجرة عنيفة وصلت إلى ساحات القضاء الآن.

كانت فاتن موسى قد قالت خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية mbc مصر: "كانت هناك مشاكل في آخر سنة ونصف من الزواج تتعلق بضرورة تنفيذه وعوده التي أعطاها لي، وأول وعوده لي كانت الأمان، أنا في هذه الزيجة الأولى لي كان أهم وعد لي هو الأمومة، وهذه هي سنة الحياة، اتفقنا على ذلك وأخلف وعده كما أخلف وعودا أخرى، وهو عرفني كامرأة عاملة مذيعة وصحفية عندي برامج، ولما تغير كلامك تقلل من مصداقيتك".

وتابعت فاتن موسى: "طلقني غيابي وشوه سمعتي وقلل من شأني، رغم أنه عندما سافرت إلى لبنان لحضور فرح شقيقتي كانت علاقتنا على ما يرام وكنا في علاقة زوجية كاملة، وكان من المفترض أن يسافر معي إلى لبنان، لكنه في نفس يوم السفر خاف وتراجع بسبب ظروف الأحداث هناك".