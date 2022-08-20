السبت 20 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

الرئيس السيسى يوجه باستمرار توفير عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكي وصعيد مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطّلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" في إطار الدلتا الجديدة، فضلاً عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

ووجّه الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل؛ بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه جرى أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي، جنوب الفيوم.

وجرى كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، حيث وجّه الرئيس السيسي بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات؛ نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.

الرئيس السيسي السيسي استصلاح الأراضي المشروعات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

لحظة اندلاع حريق هائل فى كارفور الإسكندرية (فيديو)

حريق هائل فى كارفور الإسكندرية

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

محمد جبران قائمًا بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

الحرس الثورى الإيرانى: دول المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل

إسرائيل تقر 1500 تصريح عمل جديد للفلسطينيين من غزة