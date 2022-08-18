النيابة تكشف سبب وفاة سائق مصر الجديدة

كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة لجثة سائق سيارة أجرة لقي مصرعه بعد التعدي عليه بقطعة حديد "كوريك" أنه توفي نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي حاد وخروج الدم من فم وإذن وأنف المتوفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق 61 سنة مصابًا بتهشم في الجمجمة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.