محاكمة جنائية لـ3 متهمين بترويج المواد المخدرة فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات.



وكشفت التحقيقات الأولية أن 3 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت 500 جرام من مخدر الهيروين، 400 جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.



بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.