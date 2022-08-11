مصرع عامل غرقًا داخل بئر مياه فى الشرقية

لقى عامل مصرعه غرقا داخل بئر مياه بمنطقة مجمع المصانع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التأمين تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط شخص داخل بئر مياه، بمنطقة مجمع المصانع داخل مصنع كيماويات تحت الإنشاء، طريق الروبيكى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، لموقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان عامل داخل بئر مياه، وتم انتشال الجثة من قبل الإنقاذ النهرى، ونقلها إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام العامل باستخدام المياه من البئر اختل توازنه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالعرض على النيابة العامة بالعاشر من رمضان، طلبت تحريات المباحث الأولية حول الواقعة، لبيان وجود شبهة فى الوفاة من عدمه.