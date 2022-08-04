إيطاليا.. «كونتى» يستبعد التحالف مع الحزب الديمقراطى بعد الانتخابات المقبلة

استبعد رئيس حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي تحالف الحركة مع الحزب الديمقراطي بعد التصويت، على غرار حكومته الثانية (سبتمبر 2019- 26 يناير 2021).

وقال كونتي، في مقابلة مع موقع صحيفة (لا ريبوبليكا): «التحالف مع الحزب الديمقراطي يبدو لي ليس محتملًا تمامًا، لقد وضع هذا الحزب نفسه في مرجل، ولا أعرف ما الذي سيخرج منه»، في إشارة إلى تحالفات الديمقراطيين مع أحزاب صغرى محسوبة على الوسط وعلى اليسار.

وأشار كونتي إلى أن زعيم حزب (اليسار الإيطالي) «نيكولا فراتّويانّي محاور جاد، لكن إذا كان في هذه اللحظة يتحدث هو وبونيللي (حزب الخضر) مع الحزب الديمقراطي وإذا لم يتفقوا على المقاعد فلن نقبل أن يأتوا إلينا، موقفنا واضح جدًا بشأن المحتويات والبرامج وبوسعنا إرضاء الناخبين اليساريين ومواجهة أجندة اليمين بأكثر الطرق فعالية، برنامج اليمين وما يضعه من حلول ليست ملائمة بالنسبة لنا على الإطلاق».

يشار إلى أنه أول أمس، أعلن الحزب الديمقراطي وائتلاف (التحرك وأوروبا+) الوسطي التوصل إلى اتفاق تحالف بشأن البرنامج الانتخابي وقوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر القادم.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، خلال مؤتمر صحفي، في حضور سكرتير حزب (التحرك) كارلو كاليندا والأمين العام لحزب (أوروبا+)، بينيديتو ديلا فيدوفا: «إن الميثاق الذي توصلنا إليه اليوم يجعل الانتخابات القادمة قابلة للتنافس وبديل لليمين»، الذي تقوده أحزاب (إخوة إيطاليا) و(الرابطة) و(فورتسا إيتاليا) ولا يزال يتصدر استطلاعات نوايا التصويت.

بدوره، قال كاليندا، الوزير السابق للتنمية الاقتصادية والمنشق عن الحزب الديمقراطي، إن «الانتخابات المقبلة هي اختيار انتماء بين إيطاليا أوروبية في مقدمة الدول الكبرى وإيطاليا متحالفة مع أوربان وبوتين. إنها نقطة تحول ستحدد التاريخ المستقبلي لبلدنا وأوروبا».

وبحسب أحدث استطلاعات نوايا التصويت، يأتي الحزب الديمقراطي في المرتبة الثانية في قائمة القوى السياسية بنسبة 23,4%، بعد حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) اليميني (24,2%).

أما تحالف (التحرك وأوروبا+)، وهو تحالف داعم للمشروع الأوروبي ولأجندة حكومة ماريو دراجي المستقيلة، يعتبر الأكثر شعبية بين أحزاب الوسط.