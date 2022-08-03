الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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تباين سعر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، فاستقر في بعض البنوك وتراجع سعره بصورة طفيفه في بعض البنوك الأخرى، فيما استقرت أسعار العملات العربية مع محدودية الشراء عليها.


سعر الريال السعودي اليوم

 

-  استقر سعر الريال السعودي  عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، وارتفع إلى 5.06 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع أمس.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

-  وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.


- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.


- بلغ سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 5.03  جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.


- . سعر الريال السعودى فى بنك البركة
- 4.91  جنيه للشراء.

- 5.05  جنيه للبيع.


- سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
- 5.02 جنيه للشراء.

- 5.08  جنيه للبيع.


- سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 5.06  جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

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تأكيدًا لـ«الدستور».. القابضة للصناعات الغذائية تخفض أسعار اللحوم البرازيلية ‏لـ79 جنيهًا

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الطن بـ28400 جنيه.. ارتفاع أسعار زيت الصويا المكرر


أسعار العملات العربية


- وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 5.12 جنيه للشراء 5.14 جنيه للبيع.

 

- ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 48.65 جنيه للشراء 50.10 جنيه للبيع.

 

- وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 26.14 جنيه للشراء و26.60 جنيه للبيع.  

 

- واستقر سعر صرف الريال العماني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 47.79 جنيه للشراء و 49.06 جنيه للبيع.

 

- وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى بنك مصر 4.82جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع.

 

الطن بـ28400 جنيه.. ارتفاع أسعار زيت الصويا المكرر

الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم أسعار العملات العربية سعر صرف الريال العماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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