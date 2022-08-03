سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

تباين سعر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، فاستقر في بعض البنوك وتراجع سعره بصورة طفيفه في بعض البنوك الأخرى، فيما استقرت أسعار العملات العربية مع محدودية الشراء عليها.



سعر الريال السعودي اليوم

- استقر سعر الريال السعودي عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، وارتفع إلى 5.06 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع أمس.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.



- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.



- بلغ سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 5.03 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.



- . سعر الريال السعودى فى بنك البركة

- 4.91 جنيه للشراء.

- 5.05 جنيه للبيع.



- سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

- 5.02 جنيه للشراء.

- 5.08 جنيه للبيع.



- سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 5.06 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية



- وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 5.12 جنيه للشراء 5.14 جنيه للبيع.

- ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 48.65 جنيه للشراء 50.10 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 26.14 جنيه للشراء و26.60 جنيه للبيع.

- واستقر سعر صرف الريال العماني اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 47.79 جنيه للشراء و 49.06 جنيه للبيع.

- وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى بنك مصر 4.82جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع.