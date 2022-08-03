الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحباط محاولة بيع 57 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء بالقاهرة

مواد بترولية
مواد بترولية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحباط محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 57 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" في السوق السوداء بالقاهرة.

كان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 57 ألف لتر مواد بترولية "بنزين - سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة إحباط صاحب محطة لتموين السيارات 57 ألف لتر بنزين

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