مقتل 2 من مساعدى وزير داخلية طالبان سراج الدين حقانى فى الغارة التى استهدفت الظواهرى

كشفت مصادر لـ"العربية -الحدث"، أن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قتل فيها أيضا 2 من مساعدي وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني وعدد من المقاتلين العرب.

وأدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة كابل بأفغانستان خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة العربية عن حركة طالبان بيان لها، قالت فيه: “الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة”.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وحسبما نقلت “سكاي نيوز”، فإن المسؤول الذي لم يجر ذكره، أكد أن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".