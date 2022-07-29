مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجده، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.