الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف واغتصاب فتاة سودانية فى الهرم

اغتصاب
اغتصاب
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جدد قاضي المعارضات، حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة سودانية في أثناء سيرها بمنطقة الهرم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المجني عليها تحمل الجنسية السودانية، وكانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، واصطحبوها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا  اغتصابها، وعقب ذلك، استطاعت الفتاة الهرب من الشقة، وذهبت إلى قسم شرطة الهرم، وقدمت بلاغًا ضد المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا، من فتاة سودانية، يفيد بتعرضها لحالة خطف واغتصاب من 3 شباب، وتصويرها عارية، بمنطقة الهرم.

وبإعداد الأكمنة؛ تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وحرر المحضر اللازم بها وتولت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات حبس خطف اغتصاب الهرم

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وائل لطفي

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