أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يهنئون القيادات بعيد الأضحى

هنأ الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحلول عيد الأضحى المبارك بمقر ديوان عام المحافظة.

وحرص نيافة المطران على تهنئة فضيلة الشيخ محمد حسانين عبدالله رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، بعيد الأضحى المبارك.

الأنبا باسيليوس وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا يقدمون التهاني بعيد الأضحى المبارك.

واجتمع الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا، بالإضافة إلى عدد من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، في لقاء مليء بالمحبة الأخوية، لتهنئة جميع قيادات محافظة المنيا، بعيد الأضحى المبارك.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يومًا خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.